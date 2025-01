Ilrestodelcarlino.it - Virtus da applausi, ma gli arbitri: che strazio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Basta, davvero basta. Il basket può piacere o non piacere. Ma è un gioco, non un videogioco. Alla Segafredo Arena, non è la prima volta, i tre fischietti – che l’Eurolega faccia qualcosa –, si incartono. Ma soprattutto rivedono fino alla noia decine di azioni. Se vogliono divertirsi, suggeriamo ai tre fischietti di vedere qualche bel filmato del passato. Magari con Doctor J o Magic Johnson. O Larry Bird e sua maestà Jabbar, fino a Michael Jordan. Basta però il ricorso al video sistematico perché le partite diventano una noia, una sofferenza. Giudizio che non cambia di una virgola, dopo aver visto unaper certi versi eroica – quattro gli assenti, Shengelia, Clyburn, Zizic e pure Tucker – piegare il Baskonia. Partita piacevole per le difese e il carattere. Fino a quando i fischietti, incerti, cominciano a rivedere fino alla noia azioni su azioni.