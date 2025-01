Inter-news.it - Venezia-Inter, un recupero top per Di Francesco: probabile formazione – CdS

Ilospiterà in casa l’domani pomeriggio alle 15.00. Tra infortuni e mercato in uscita, i lagunari dovranno riuscire a mettere in campo i migliori 11. Ladi.IMPORTANTEè caratterizzata sia da voci di mercato in uscita che dagli infortuni. Se da una parte Simone Inzaghi deve far fronte al caso ‘Frattesi’ e ai numerosi pesanti infortuni, anche ilnon può sorridere sotto questi aspetti. Però per i lagunari c’è una novità confortante: Gaetano Oristanio si è ristabilito. Al Penzo, nella sfida contro i nerazzurri, ci sarà anche lui domani pomeriggio. Il pubblico in laguna è orgogliosa dei propri giocatori e del proprio allenatore. È una squadra coriacea e battagliera pronta a dare tutto per difendere i colori della maglia.