Umberto Chiodi e l’arte libera dal pensiero unico

Nome:Luogo e anno di nascita: Bentivoglio (Bo) 1981 Galleria di riferimento e contatti social: @L'intervista Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Che cos’è per te lo studio d’artista? A Milano ho uno studio attrezzato per lavorare manualmente con vari materiali, uno spazio che può cambiare assetto in base al progetto in corso e in cui conservo libri, oggetti d’archivio e curiosità, spesso scovate ai mercati delle pulci. Questo è un laboratorio, non staccato dalla vita, in cui trascorro molto tempo. Poi ci sono progetti site specific che richiedono uno spostamento dell’operatività. Cosa ti attrae maggiormente nei soggetti anatomici e naturalistici presenti nelle tue opere? Effettivamente le illustrazioni scientifiche di anatomia, patologia, chirurgia, zoologia e botanica mi hanno sempre attratto.