Tremendo scontro tra due tram centinaia di persone coinvolte Panico in strada

Sabato pomeriggio, duesi sono scontrati nel tunnel della stazione ferroviaria di Strasburgo, nel sud-est della Francia. L’incidente, descritto come uno«frontale e violento» dalla sindaca di Strasburgo, Jeanne Barseghian, ha coinvolto circa un centinaio di, di cui cinquanta risultano ferite. Fortunatamente, secondo le autorità locali, nessuno dei feriti si trova in condizioni gravi.Le dinamiche ancora da chiarireSecondo quanto emerso, uno dei dueavrebbe fatto retromarcia prima di entrare in collisione con l’altro mezzo. Tuttavia, i dettagli dell’accaduto non sono ancora del tutto chiari e il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per accertare le cause dello.L’intervento delle autoritàSul luogo dell’incidente sono accorsi circa 150 vigili del fuoco e membri della protezione civile, che hanno gestito l’emergenza e prestato i primi soccorsi.