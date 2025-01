Secoloditalia.it - Torino-Juventus, derby pari per gol ed espulsioni: lite Motta-Vanoli, cacciati entrambi. Cos’è accaduto

Botta e risposta, tutto nel primo tempo.fa divertire e finisce 1-1 tra le scintille. Yildiz sblocca ildella Mole dopo una manciata di minuti, Vlasic risponde a un passo dall’intervallo. Due capolavori,di sinistro, che firmano la stracittadina numero 183. La squadra disale così a 33 punti, quinta in attesa della Fiorentina. Gli uomini direstano undicesimi a quota 22.: prima Yildiz, poi VlasicSotto gli occhi del ct della Nazionale Luciano Spalletti, non mancano le emozioni nel primo tempo. All’Olimpico Grande, si parte dopo il minuto di silenzio per ricordare Fabio Cudicini – portiere protagonista della storia del calcio italiano con le maglie di Udinese, Roma e soprattutto Milan – e l’avvio è tutto bianconero. La Juve passa dopo 8’ con la magia di Yildiz: il numero 10 parte dalla destra, si accentra e con un gran sinistro rasoterra fulmina Milinkovic-Savic per il vantaggio.