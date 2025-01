Stefanini | Corina Machado la Thatcher di Caracas

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Espropriare, cioè rubare!», fu la frase con cui nel 2012 Maríadivenne «la donna che ha fatto stare zitto Chávez». Scomoda per i vari presidenti che si sono succeduti a, ma scomoda anche per l'opposizione, di cui è spesso stata critica. Anche di Juan Guaidó, rimproverandolo di non avere costituito un vero e proprio governo alternativo in grado di invocare un intervento internazionale. Da questa intransigenza deriva anche allauna immagine da “Giovanna d'Arco dell'antichavismo” che è usata sia in senso positivo che negativo. Dal punto di vista del regime, la si bolla come una figlia della “oligarchia”. Figlia di un re dell'acciaio espropriato da Hugo Chávez, è però anche discendente di alcuni eroi nazionali, ed entrambi i suoi genitori erano anche attivi nel sociale.