Ilrestodelcarlino.it - Segnaletica e buche. Il Comune adotta il pronto intervento

Ilsta sperimentando un nuovo progetto per la manutenzione ordinaria dei quartieri, in particolare per il ripristino dellaorizzontale e verticale e la chiusura delle. Lo ha annunciato ieri mattina l’assessore alla Viabilità Alessio Curzi (foto). I primi lavori sono stati eseguiti a Fenile " dove ladeteriorata e la visibilità compromessa imponevano untempestivo". Poi è stata la volta della sistemazione della ciclabile dell’Arzilla-Paleotta: "Questo– ha proseguito Curzi – si è reso necessario per rendere pienamente funzionale la pista ciclabile che, nel tempo, era diventata quasi impraticabile e pericolosa, a causa di pozzanghere, deterioramento del fondo e mancata manutenzione delle banchine laterali. Dopo il pristino della sede stradale, delle banchine e il tagliato dell’erba, ora il percorso è sicuro e accessibile a tutti".