Sci alpino Cdm femminile | start list Super G St Anton Brignone e Goggia ancora protagoniste

Leggi su Sportface.it

Si è aperto con l’Italiaprotagonista il weekend di St., appuntamento austriaco della Cdm2024/2025 di sci. Nella giornata di sabato, infatti, una splendida Federicaha centrato la sua prima vittoria in carriera in discesa sulla pista intitolata a Karl Schranz. Prestazionelativa della campionessa azzurra, che dopo un avvio non esaltante infila intertempi di altissimo livello, meritando la vittoria nonostante il clamoroso brivido finale rappresentato dalla giovane svizzera Malorie Blanc, capace di chiudere a sette centesimi dopo essere partita con il pettorale numero 46. Al terzoG stagionale,insegue il primo podio dopo che questo è sfumato per meno di un decimo sia a Beaver Creek che a St. Moritz.Chi, invece, è già salita sul podio per ben due volte è Sofia, che dopo aver vinto a Beaver Creek al rientro dall’infortunio, ha replicato con terzo posto in Svizzera prima di Natale, nonostante una gara in cui, su sua stessa ammissione, non si sentiva fluida.