Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post sisma. Cinque milioni di euro per far rinascere l’ex convitto Sacconi

Quando il commissario allaGuido Castelli passa in città c’è sempre una buona notizia. Il senatore, che ha dato una importante accelerata alla ripresa del territorio che aspettava da tanto di sanare le ferite del, era ieri a Fermo per due progetti del tutto significativi. Il primo riguarda la nuova vita del, chiuso e inagibile da molti anni, 4600 metri quadrati di storia, di volte e angoli bellissimi, con un balcone a sorpresa sui tetti del cuore della città. Il sindaco Paolo Calcinaro si dice felicissimo, per quello che verrà in questo palazzo che pare ancora risuonare di voci di giovani e di futuro: "Per prima cosa c’era da definire che cosa volevamo fare di questa grande struttura, la destinazione naturale è legata alla crescita dell’università. Metteremo qui un nuovo corso universitario di grande attrattività e penseremo anche ad un eventuale studentato che arricchirebbe l’offerta che si sta definendo alscuola Betti, dove nascerà un ostello.