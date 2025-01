Ilgiorno.it - Olimpiadi 2026, patto per la cybersicurezza

Leggi su Ilgiorno.it

Sottoscritto il protocollo quadro per la sicurezza informatica delleMilanoCortina. A siglare l’accordo, il direttore Generale dell’Agenzia per laNazionale, Bruno Frattasi, e il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò (nella foto). Il protocollo d’intesa stabilisce i termini generali della collaborazione tra la Fondazione e Acn per la prevenzione e il contrasto degli attacchi informatici alle infrastrutture IT che verranno utilizzate in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano Cortinaospitati dall’Italia. L’intesa – che si inquadra nell’ambito del principio della sicurezza partecipata – si articola in una serie di punti che prevedono lo scambio di informazioni e l’analisi della minaccia anche allo scopo di dare supporto alla Fondazione nelle eventuali situazioni di crisi.