Zonawrestling.net - Odyssey Jones: “Le accuse contro di me sono false, mi difenderò”

Leggi su Zonawrestling.net

Nel mese di agosto, il suo debutto a sorpresa a RAW accanto a Kofi Kingston e Xavier Woods aveva stupito tutti, e un’alleanza con il New Day sembrava potesse essere il suo trampolino di lancio nel main roster. E invece, dopo nemmeno un mese,è sparito nel nulla e nessuno, in storyline, ha più fatto riferimento a lui. Poi, la notizia:sarebbe stato licenziato dalla WWE in seguito all’emergere di alcune pesantissimedi violenza domestica che lo avrebbero visto coinvolto. Da lì,è completamente sparito dai radar. Fino a oggi.“innocente, lo dimostrerò”In un breve videomessaggio pubblicato su X, infatti,– il cui vero nome è Omari Palmer – ha infatti professato la sua innocenza, e confermato la sua volontà di difendersi nelle sedi opportune dalle