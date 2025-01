Quotidiano.net - Malore fatale in vacanza. Il bimbo aveva un tumore

Mattia Cossettini è morto per complicazioni causate da uncerebrale. Una patologia della quale i genitori del piccolo di 9 anni, non erano assolutamente a conoscenza. Imbocca la pista della disgrazia il caso del bambino friulano deceduto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio scorso mentre era incon i genitori in un villaggio turistico di Marsa Alam, in Egitto. A indicare le cause della morte è stata la Direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso su Facebook.