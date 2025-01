Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oberhof 2025 in DIRETTA: oggi la tripletta è norvegese! Azzurri lontanissimi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 12.3015.25: Perè tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani per le ultime gare di. Buona giornata!15.24: Allafrancese di ieri, la Norvegia risponde con una., con 5 atleti nei primi 10. E’ la doppietta numero 28 per i norvegesi15.22: Bionaz è 48mo a 4’28” con 6 errori, Braunhofer è 49mo a 4’30”. Al poligono l’Italia è stata semplicemente disastrosa. come ieri, come per gran parte della stagione15.21: prestazione deludentissima per Giacomel che è 36mo con 7 errori a 2’52”, Zeni è 40mo con 3 errori a 3’08”15.20: Il primo degli italiani è Lukas Hofer, 26mo a 1’44” con 4 errori15.19: A completare la top ten: quarto Fillon Maillet a 23?, quinto Perrot a 23?, sesto Pidruchnyi a 25?, settimo Soerum a 31?, ottavo Hartweg a 32?, nono Stroemsheim a 33?, decimo Ponsiluoma a 36?15.