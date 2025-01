Laspunta.it - La vicenda dei laghi dei Castelli Romani arriva in Procura. #perlefuturegenerazioni deposita un esposto.

Leggi su Laspunta.it

Unfirmato dal comitatoimpegnato insieme ad altri, nella salvaguardia deidi Castel Gandolfo e Nemi è statoto presso ladella Repubblica di Velletri. Unche chiede alladella Repubblica di Velletri di accertare le responsabilità di quello che si prefigura diventare un disastro ambientale, tra gli Enti che, in concorso, hanno determinato questa situazione. Ovvero accertare le responsabilità degli enti preposti alla tutela ambientale, tra cui la Regione Lazio e Acea Ato2, in violazione di normative nazionali e regionali.“Ideisono stati feriti a morte proprio da chi dovrebbe proteggerli. Ora basta. Intervenga la magistratura.” E’ quanto ha dichiarato il Comitato“È ormai evidente che la crisi deiAlbano e Nemi non sia frutto di eventi naturali, ma il risultato di anni di scelte politiche fallimentari, di irresponsabilità amministrative e di interessi privati anteposti al bene comune.