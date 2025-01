Lanazione.it - La cittadinanza onoraria al leader curdo finisce sotto i ’riflettori’

Qualche settimana fa il Consiglio comunale ha votato a favore della richiesta diper Abdullah Öcalan,del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), l’organizzazione militante che dal 1978 combatte per i diritti dei curdi in Turchia. L’uomo di trova nel carcere sull’isola di Imrali, nel Mare di Marmara a sud di Istanbul, dal 1999, condannato prima alla pena di morte poi all’ergastolo. La mozione per Öcalan è passata con 19 voti favorevoli (il centro sinistra unito), zero contrari, cinque astenuti (del centrodestra) e tre non votanti. Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune, è il promotore dell’iniziativa e nei giorni scorsi ha depositato la delibera per arrivare all’effettiva concessione. La notizia di per sé ha raccolto plausi dalla politica e dalla comunità curda presente sul territorio.