Ilfattoquotidiano.it - Juan Bernabé, il falconiere della Lazio è stato operato per l’impianto di una protesi peniena

La sua aquila Olimpia è simboloe plana nello stadio Olimpico di Roma quando i biancocelesti giocano in casa., ilsquadra, sabato mattina si è sottoposto ad un intervento perdi. Ad operare il, alla Clinica Nuova Villa Claudia, èil chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini, uno dei massimi esperti in questo campo con oltre 2.500 interventi eseguiti in Italia e all’estero.Il 56enne, “sta bene e già freme”, sottolinea all’Adnkronos Salute Antonini: “Oggi – aggiunge – lanon deve essere vista come un trattamento per le conseguenze di una malattia oncologica ma anche un dispositivo per migliorare la propria sessualità,– precisa – con l’avvicinarsi di un problema di vascolarizzazione che incide su una erezione performante, ha deciso per l’operazione per ritrovare un’attività sessuale ai suoi livelli.