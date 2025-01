Ilrestodelcarlino.it - Il nodo stradale di Bologna, Bignami riapre i giochi: “Serve il passante Sud”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 gennaio 2025 – IlSud torna al centro del dibattito. Galeazzoin piazza Galvani, a, è serio in volto e parla con franchezza della “necessità” di un’opera che sia in grado di “bypassare la città” per superare ildi un traffico su cui, da decenni, si cercano soluzioni. Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, ex viceministro ai Trasporti, ricorda che a febbraio ci saranno novità: “La responsabilità in questo caso non grava sugli enti territoriali, ma più a livello nazionale – puntualizza–. Non tanto sul Governo, perché l’Europa è chiamata a dover approvare necessariamente un piano economico-finanziario con cui si delinea una serie di interventi, tra cui quello del, che costa intorno ai due miliardi e mezzo. E quindirealizzarlo tenendo conto di un equilibrio che contempla tante altre opere: penso alla Gronda di Genova, alla terza corsia dell’A14, a un allargamento dell’A1.