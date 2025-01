Lettera43.it - Il ‘mio’ Rino Tommasi e quel match tra Hagler e Mugabi: il racconto della settimana

La critica è unanime nel definire il migliordi semprelo che, in particolare stato di grazia, una sera di marzo del 1986, commentò l’incontro, valevole per la corona dei pesi medi, tra Marvin “The Marvelous”e John “The Beast”che si tenne al Caesars Palace di Las Vegas, da sempre uno dei templiboxe mondiale. Gli almanacchi dicono chearrivava da 26 incontri vinti per KOT e cheera già considerato da tutti «il meraviglioso», essendo campione di tutte le categorie dei pesi medi: WBC, WBA e IBF. L’incontro è entrato poi a far parteleggenda come uno dei più spettacolari e violenti dell’intera storiaboxe e a riguardarlo oggi fa capire esattamente come fosse percepita “la nobile arte” negli Anni 80, vissuta dal pubblico come uno sport innanzitutto epico e straordinariamente popolare.