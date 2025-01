Linkiesta.it - Il lavoratore di Schrödinger

Leggi su Linkiesta.it

Nel 1935 Erwinelaborò un paradosso per evidenziare come la meccanica quantistica fornisca risultati inverosimili se applicata a un sistema macroscopico. Per farla brevissima, applicando i principi della fisica dei quanti, un gatto dentro una scatola con una fiala di veleno, una fonte radioattiva e un meccanismo che aziona un martello, è contemporaneamente sia vivo che morto.A distanza di novant’anni, il legislatore italiano sembra voler replicare il paradosso dicon i lavoratori. Questi, infatti, potranno essere impiegati dalle aziende con più di 250 dipendenti sia come subordinati che come autonomi.La legge (il cosiddetto ddl lavoro) prevede che le persone iscritte in albi o registri professionali (ad esempio, gli ingegneri o gli architetti) possano instaurare contemporaneamente due rapporti di lavoro con un’impresa.