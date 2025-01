Spettacolo.periodicodaily.com - Il Duo Daudia Presenta il Nuovo Singolo “Rivoluzione”

Venerdì 10 gennaio 2025 è uscito in digitale il brano “” del duo pop, formato dai cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquarielalo e Davide Maiale, e racconta lo smarrimento interiore provato da chi affronta nuove sfide e opportunità lontano dalla propria zona di comfort. Il” deiÈ Ora DisponibileDa venerdì 10 gennaio, è ufficialmente disponibile in digitale ildei, “” (ascoltalo su orcd.co/m5rekm4), un brano che segna un’importante evoluzione nel percorso musicale del duo. Composto dai talentuosi cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide Maiale, “” è un pezzo che cattura l’essenza di un viaggio interiore, facendo risuonare sia novità che tradizione in un unico ritmo coinvolgente.