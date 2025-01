Ilgiorno.it - Il cantiere in via Isernia: “Dal mercato alla cultura. Qui arte e design del ‘900”

Milano – Da un lato unrecintato con pannelli metallici, dall’altro qualche casa, una chiesa e una farmacia. Così appare oggi via, stradina che si dipana dfermata della metro di Qt8. Qui sorgerà il Centro di alti studi sulle arti visive (Casva), con gli archivi di architetti eer. La struttura rimpiazza ilcomunale abbandonato e sarà aperta a mostre, convegni e iniziative dei residenti. Avviato nel 2017, ilè in fase conclusiva: gli spazi dovrebbero essere allestiti nella prima metà del 2025. “Il Casva porterà vita e”, osserva Miriana Cocci, che abita vicino. “Preferivo ilcon gli alimentari – ribatte Anna Geroli, anche lei residente – Per noi anziani i centri commerciali non sono così vicini”. Altro nodo del contendere, il progetto comunale di pedonalizzare il tratto di strada di fronte al Casva.