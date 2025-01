I video degli abusi sessuali di Capodanno in piazza Duomo a Milano | sette donne denunciano

Leggi su Open.online

Laura Barbier ha confermato di essere lei la persona che si vede neidi. E ci sono almenoche hanno denunciato aggressioninella notte di. Ora l’inchiesta sugli stupri di gruppo della pm Alessia Menegazzo e dell’aggiunta Letizia Mannella diventa più concreta. Gli inquirenti ieri hanno sentito a Liegi Laura Barbier, studentessa ventenne della Charlemagne che ha denunciato per prima gli. Lei ha confermato il racconto fatto ai media. Parlando di 30/40 uomini che ha definito nordafricani, mediorientali e asiatici.IIne nella Galleria ci sono decine di telecamere di sorveglianza. La ragazza si è riconosciuta nel filmato in cui entra proprio in Galleria e rimane bloccata nella calca mentre si sparano fuochi artificiali nella