Harry e Meghan nell’inferno di Los Angeles | i duchi in prima linea tra abbracci e aiuti agli sfollati

Roma, 11 gennaio 2025 – Dopo aver apertoamici in difficoltà le porte della loro villa a Montecito, il principee sua moglie, duchessa del Sussex, hanno incontrato glidi Los, costretti a lasciare le loro abitazioni minacciate dalla furia degli incendi che incombono sulla città. Come americani qualunquehannoato commossi chi ha perso tutto nei devastanti incendi che stanno cancellando il volto di Loscosì come lo conoscevamo, hanno incontrato i soccorritori e partecipato alla distribuzione di cibo e viveri dinecessità, secondo quanto si legge sul Guardian. I reali hanno anche visitato Pasadena, incontrando il sindaco Victor Gordo e i soccorritori impegnati a combattere l'incendio di Eaton. "Questa è la loro seconda visita", ha detto Gordo a Sky News, aggiungendo che la coppia ha aiutato a servire cibo