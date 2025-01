Pronosticipremium.com - Frattesi, tifosa gli chiede di rimanere: “Non parlare, ci sono le telecamere” VIDEO

Tanti, forse troppi i desideri di mercato di una Roma che, per parola del suo stesso allenatore, deve necessariamente mettere mano ad una rosa buona ma da puntellare, per cercare una rimonta difficile ma non impossibile in campionato. Ranieri mantiene la concentrazione dei suoi sul campo, cosa non semplice in tale contesto, per arrivare alla sfida di Bologna nel miglior modo possibile e dare continuità al successo nel derby. Ghisolfi agisce dietro le quinte, e l’Inter sembra essere il bersaglio più gettonato negli ultimi giorni, non solo per l’opzione Buchanan sulla fascia.I Friedkin vogliono, e sembrerebbero disposti a qualsiasi soluzione per arrivare al centrocampista che fu giallorosso, prima di accasarsi ed esplodere nel Sassuolo. Un’operazione sicuramente non semplice in estate, figuriamoci a gennaio a metà stagione.