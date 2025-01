Ilrestodelcarlino.it - È già tempo di Carnevale

Ascoli si prepara al2025, come da tradizione, partendo dalla festa di Sant’Antonio Abate che dà ufficialmente il via al fitto programma di eventi e manifestazioni che culmineranno a fine febbraio con il Concorso Mascherato e le gag delle ‘macchiette’ tra le vie e le piazze del centro storico. Si partirà come detto sabato 18 gennaio quando la Città di Ascoli si trasformerà nella ‘capitale del’, ospitando tutte le maschere storiche delle principali manifestazioni carnascialesche italiane. Al teatro dei Filarmonici, il dottor Augusto Agostini, svelerà ufficialmente gli importantissimi risultati, frutto delle sue ricerche effettuate all’Archivio di Stato, relativi alle origini delascolano. Un appuntamento imperdibile, per i cittadini, ma anche per i turisti attesi in città.