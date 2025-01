Quifinanza.it - Doppio sciopero 12 e 13 gennaio, treni fermi in 3 regioni

Leggi su Quifinanza.it

Ancora scioperi dei. Dopo quello nazionale del 10, tra domenica 12 e lunedì 13 i lavoratori di diversi comparti delle ferrovie si fermeranno in trediverse: Abruzzo e Toscana per primi e, a seguire, la Sardegna. L’orario sarà più limitato rispetto alle 24 ore del 10, ma potrebbero comunque verificarsi problemi sulle linee.In Abruzzo sciopereranno i dipendenti della Direzione business regionale e sviluppo intermodale (Dbrsi), ditalia, mentre nelle altre duesi tratta di unodei lavoratori di Rfi, l’azienda che gestisce la rete ferroviaria italiana e le stazioni. Nel caso dell’Abruzzo non ci saranno fasce di garanzia.deiil 12, disagi in Abruzzo e ToscanaDellein cui si verificheranno scioperi deitra domenica 12 e lunedì 13, l’Abruzzo è l’unico in cui a incrociare le braccia saranno dipendenti ditalia.