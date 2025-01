Calciomercato.it - DIRETTA | Conte deluso: “Kvaratskhelia ha chiesto la cessione”

Segui intestuale le parole del mister del Napoli alla vigilia della prima giornata di ritorno del campionato di Serie AL’emozione per la perdita di un piccolo tifoso e amico dello spogliatoio azzurro, poi la volontà didi accettare il PSG. Una settimana non banale per Antonio, in vista anche dell’inizio del girone di ritorno di Serie A.Antonioparla in conferenza stampa (LaPresse) Calciomercato.itIl tecnico del Napoli parla in conferenza stampa da Castel Volturno oggi alle ore 14:30, mentre il ds Manna lavora alladel georgiano emporaneamente all’acquisto del sostituto ideale. Diversi i profili visionati finora, come già segnalato su Calciomercato.it, ma ci sarebbero diversi scogli da superare. Segui latestuale delle parole di Antonioalla vigilia di Napoli-Verona.