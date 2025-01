Dakar 2025 | De Mevius beffa Botterill nella sesta tappa tra le moto vince Brabec

Leggi su Sportface.it

Lariparte dopo il rest day del 10 gennaio.giornata di sabato 11 va in scena la, con lepartite alle 05:20 italiane, mentre la prova delle auto ha avuto inizio alle 07:40. Il percorso dello stage si snoda tra Hail e Al Duwadimi, con i piloti chiamati a percorrere 606 chilometri cronometrati. Lanumero sei è considerata tra le più importanti del rally-raid saudita ed è una delle prove che potrebbero delineare la classifica finale., Sanders ancora primo in classifica generaleTra le, trionfa lo statunitense Rickysu Honda HRC, con un tempo di 5 ore e 51 secondi. Alle sue spalle per soli 23 secondi c’è il transalpino Adrien Van Beveren, che completa la doppietta Honda HRC. Il terzo gradino del podio va a José Ignacio Cornejo Florimo, pilota cileno del team Hero che taglia il traguardo con 51 secondi di ritardo.