.com - Cybersicurezza, direttore Polizia Postale: “Indagini in tutta Europa su gruppo NoName”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Non si registrano danni ma ci sono stati semplicemente malfunzionamenti e disservizi di qualche minuto dei siti istituzionali impattati. Di fatto, al di là della rivendicazione, questi attacchi Ddos producono pochi risultati anche quando vanno a buon fine”. Così all’Adnkronos Ivano Gabrielli,del Servizioe delle Comunicazioni, sull’attacco hacker rivendicato dal collettivo filorusso ‘057(16)’ all’indomani della visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ”L’attacco è stato registrato tra la notte scorsa e questa mattina – spiega Ivano Gabrielli – Ci troviamo di fronte al noto fenomeno della ‘crew No name’, l’attacco è loro, lo rivendicano e come al solito lo preannunciano su alcuni canali Telegram. C’era da aspettarselo vista la visita di Zelensky”.