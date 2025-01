Ilgiorno.it - Circolazione dei treni sospesa a Milano per un guasto. Trenitalia: “Evitate spostamenti”

, 11 gennaio 2025 – Mattinata di disagi per chi viaggia in treno e parte da. A causa di unsulla linea elettrica, ladel nodo diper le verifiche tecniche necessarie. Sono interessate da ritardi e cancellazioni le linee:- Genova,- Bologna e- Venezia. Laè invece regolare sulla linea- Torino. È in corso l'intervento dei tecnici di RFI. Sul sito ditalia si legge l’avviso: “Si consiglia di evitare o limitare gliin treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili”. Ilcoinvolti IlI rallentamenti sono iniziati intorno alle 7, a causa di un problema rilevato sulla linea elettrica traCentrale eLambrate.