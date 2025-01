Justcalcio.com - Chelsea-Morecambe in TV? Streaming live per la partita di FA Cup

Breaking:Guarda oggivsper lo scontro tra Davide e Golia nel terzo turno della FA Cup, con 86 posti nella Football League che separano le due squadre. Qui, QuattroQuattroDue ti offre tutti i dettagli su come guardarevsonline, in TV e da qualsiasi luogo.Informazioni chiave• Data: Sabato 11 gennaio 2025• Orario d’inizio: 15:00 GMT / 10:00 ET• Luogo: Stamford Bridge, Londra• Flussi: ESPN+ (Stati Uniti) Optus Sport (Aus)• Guarda da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischiCon solo due squadre fuori campionato rimaste nella competizione – Tamworth, Dagenham e Redbridge –è la terza squadra con il punteggio più basso rimasta nella FA Cup, attualmente penultima nella League Two.86 posizioni sopra di loro si trova il, quarto in Premier League, rendendo questo il secondo divario più grande in termini di confronto nel terzo turno della FA Cup 2024-25.