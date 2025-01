Oasport.it - Australian Open 2025, il programma di domani (12 gennaio): orari, ordine di gioco, tv, streaming

Gliscatteranno domenica 12con il primo turno dei tornei di singolare. I riflettori saranno puntati soprattutto sulla Rod Laver Arena, dove la bielorussa Aryna Sabalenka incrocerà la statunitense Sloane Stephens e il tedesco Alexander Zverev se la dovrà vedere con il francese Lucas Pouille. Sempre sul campo principale andrà seguito l’esordio del norvegese Caspar Ruud, chiamato ad affrontare lo spagnolo Jaume Munar in una giornata che sarà aperta dalla sfida Todoni-Zheng.Alla Rod Laver Arena e alla Margaret Court Arena si inizierà a giocare alle ore 01.30 italiane (sul cemento di Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi), mentre sugli altri campi ilincomincerà alle ore 01.00 italiane. Soltanto due italiani scenderanno in campo in questa giornata d’apertura: Matteo Gigante sfiderà il francese Ugo Humbert nel secondo match a partire dalle ore 07.