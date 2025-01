Iodonna.it - Affinità di coppia: gli abbinamenti di cibi da fare a tavola

Alcuni alimenti stanno bene insieme. Succede perché la combinazione esalta le proprietà nutrizionali oppure perché i pregi dell’uno attutiscono i difetti dell’altro. Come nella vita, quando l’amore può essere un sostegno o quando unadiscorde finisce per trovare un suo equilibrio. Poi ci sono le combinazioni disastrose, nei matrimoni e a, ma è materiale per un altro articolo. Qui invece ecco alcuniche funzionano. Dieta e prevenzione dei tumori: le raccomandazioni degli esperti X Spaghetti integrali e vongolePer motivi che ancora non sono del tutto chiari, l’assorbimento del ferro non eme, tipico dei vegetali, aumenta quando è abbinato al ferro caratteristico delle fonti animali, eme.