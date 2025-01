Addio a Sam Moore | è morto a 89 anni il leggendario mr Soul Man del duo Sam & Dave

Leggi su Open.online

all’età di 89Sama Coral Gables, in Florida, dove stava recuperando da un intervento chirurgico a cui si era sottoposto alcuni giorni prima. Non era un cantante come tanti:ha scritto le pagine più importanti del genere. E lo ha fatto insieme al collegaPrater,nel 1988, con il quale ha costituito il duo Sam. Dal 1961 al 1981 hanno composto, scritto e inciso 8 album in studio. Hold On, I’m comin’,Man, You Don’t Know Like I Know, When Something is Wrong With My Baby e I Thank You sono solo alcuni dei brani che hanno valso loro l’ingresso nell’olimpo della musica. E anche nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 1992. I loro successi hanno giovato alla Stax Records, che è diventata grazie a loro una delle etichettepiù importanti di sempre.