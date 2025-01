Unlimitednews.it - Ue, Meloni incontra Kallas

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto a Palazzo Chigi la vice presidente della Commissione e Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja.Il colloquio ha consentito di toccare i principali temi di politica internazionale a partire dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla situazione in Medio Oriente, concentrandosi sul sostegno all’Ucraina e sul processo di transizione in Siria, anche alla luce degli esiti della ministeriale in formato Quint ospitata a Roma dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani.Le due leader hanno anche discusso del rafforzamento del ruolo internazionale dell’Unione europea, con particolare attenzione all’ulteriore sviluppo della collaborazione con il Vicinato Sud e l’Africa, anche nel contesto del Piano Mattei.