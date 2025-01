Anteprima24.it - Terzo Mandato, Sinistra Italiana si scaglia contro il Governatore campano

Tempo di lettura: 2 minuti“La sintesi di una conferenza stampa delirante: “Me ne fotto!” – così in una nota il segretario regionale diCampania, Tonino Scala. “Un’espressione che ha ripetuto più volte, accusando altri di fare “politica politicante”. In realtà, è proprio questa l’arte in cui eccelle da troppi anni: un maestro indiscusso di una politica che calpesta principi e valori per servire esclusivamente la propria ambizione. Il vero messaggio, mai dichiarato apertamente ma chiarissimo, è questo: me ne fotto. Me ne fotto della Costituzione, del mio partito, del centro-, della Regione, dei cittadini. Per giustificare questa condotta, si rifugia nella “sindrome di Calimero”, dipingendosi come vittima di un complotto universale: “Sono tuttidi me”. Ma la realtà è diversa.