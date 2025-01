Thesocialpost.it - Sinner risponde a Kyrgios per la prima volta, poi stuzzica Djokovic: “Forse so perché ha detto così”

Alla vigilia del suo debutto agli Australian Open contro il cileno Nicolás Jarry, Jannikha affrontato le domande dei giornalisti sulla questione doping e, per la, ha risposto da par suo alle provocazioni lanciate sui social da Nick. “Non credo di doverre a Nick o ad altri”, hacon disarmante semplicità, “non ho fatto niente di male“.“Nella mia mente so esattamente cosa è successo, ed èche blocco questi pensieri”, ha dichiarato il campione italiano. “Non posso prenderli e metterli da parte in una scatola e non pensarci più, ma so di non aver fatto nulla di sbagliato, ok? La cosa più importante è avere intorno a me persone che conoscono la verità”.Le parole die l’ironiaInterrogato anche su una battuta di Novak, che ha ironizzato dicendo che quando pensa a Jannik gli viene in mente lo sci,ha replicato con leggerezza: “Mah, saràlui ha sciato in passato.