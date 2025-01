Quotidiano.net - Sculture di ghiaccio. Il concorso a Cadipietra

Leggi su Quotidiano.net

Da domenica 12 al 17 gennaio, il comprensorio sciistico di ’Klausberg Skiworld Ahrntal’, nell’area vacanze Valle Aurina in Alto Adige, ospita la 15esima edizione degli ’Ice Games’, uninternazionale di scultura che trasforma blocchi diin opere d’arte meravigliose. Il tema scelto per il 2025 è ’Gaming’: dai mondi digitali ai giochi classici, che offre agli artisti la possibilità di esplorare la relazione tra la realtà digitale e il mondo dei giochi tradizionali, trasformando ilin spettacolari interpretazioni visive. Gli artisti provenienti da tutto il mondo si sfidano nel modellaredie neve 3x3x3 metri, dando vita a bellissime opere di. La premiazione è programmata per il pomeriggio del 16 gennaio a, quando verranno assegnati sei premi ai migliori scultori, valutati per creatività e tecnica.