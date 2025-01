Thesocialpost.it - Sant’Agata de’ Goti, auto contro il guardrail finisce in una scarpata: morta 20enne

Un tragico incidente stradale, purtroppo fatale, ha avuto luogo nella notte ade', in provincia di Benevento. La vittima è Angelica Izzo, una giovane di 20 anni residente nella vicina Dugenta. L'incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 111, in contrada San Silvestro, intorno alle 2:00. Per ragioni ancora da chiarire, la ragazza ha perso illlo della sua Fiat Panda, colpendo prima ile poi finendo in unaaccanto alla strada; nell'impatto, Angelica è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i paramedici del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, le cui ferite erano troppo gravi.