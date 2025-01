Lapresse.it - Sacro convento di Assisi: “Buoni cristiani significa essere anche buoni ecologisti”

dei? “Sì, penso proprio di sì. E’ così”. Una risposta che non stupisce ma che oggi assume dei contorni di “speranza” come racconta a LaPresse padre Giulio Cesareo, responsabile della Comunicazione deldi, in una riflessione dedicata all’attualità del ‘Cantico delle Creature’ rispetto alla crisi climatica.In occasione dell’anniversario degli 800 anni del Cantico – scritto intorno al 1225 e considerato uno dei testi più antichi della letteratura italiana – viene ricordata la centralità, l’integrazione, e “la profonda verità” di San Francesco di fronte alla natura e all’umanità.“Il Cantico tiene insieme la realtà: l’uomo, la natura, l’ambiente, la vita e la morte – afferma padre Giulio Cesareo – le debolezze della vita non vanno affrontate, come aveva dettoObama alcuni anni fa, a compartimenti stagni ma si affrontano in un’ottica globale”.