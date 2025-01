Ilfattoquotidiano.it - Rettore: “Posso essere stronza, ma non sarò mai una diva. Tony Effe? Ha vinto lui col sold out a Roma, sono contro le censure. A Ora o Mai Più sarò più valorizzata”

A quattordici anni dall’ultimo album di inediti,torna con “AntiPutiferio” sempre sull’onda della sua anima libera e anticonformista, a suon di dance ed elettronica. Nel disco, che si compone di 12 tracce, cianche diversi colleghi come Beatrice Quinta in “Thelma & Louise”, naturalmente non poteva mancare “Chimica” con Ditonellapiaga presentato al Festival di Sanremo nel 2022 e “Faccio da me” con Tancredi, cianche alcuni brani inediti con La Sad in “Beepolare” e “Disco Prosecco” con BigMama, oltre la cover di “Ventilatore” di e con Marta Tenaglia. L’artista si è raccontata a FqMagazine.“Sempre socialmente social figa.socialmente Anti”. In cosa è anti?Io non, ma al massimo qualche volta. Dva non credo che ci riuscirò mai e cosa non apprezzo le dive dei social che pensano troppo ii e vivono solo di post.