Movieplayer.it - Piccoli Brividi 2, Ana Ortiz: "La paura più grande della Generazione Alpha? L'incomunicabilità"

Leggi su Movieplayer.it

I librisaga, i film horror del cuore, ladi crescere e i traumi generazionali. L'intervista ad Anae al cast in streaming su Disney+. L'anno di Disney+ inizia nel segno dell'horror. Per la precisione con il ritorno del franchise letterario di cultoche ha visto nascere un nuovo adattamento televisivo due anni fa, ora diventato antologico con una nuova storia orizzontale da proporre e nuovi personaggi, sempre ispirandosi agli originali cartacei e mescolandoli tra loro. Per l'occasione abbiamo incontrato su Zoom una dei due interpreti, Anae i volti del cast giovane dello show, per parlare del genere e delle sue paure più ancestrali.: tutto parte dai libri Alcuni dei romanzi che hanno ispirato la stagione 2serie .