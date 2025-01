Oasport.it - Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa a St. Anton. Niente ultimo test per Goggia e Brignone

Dovranno accontentarsi dellacronometrata effettuata ieri, che a questo punto diventa la prima ed unica, le protagoniste della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: non si terrà infatti il secondo allenamento, previsto oggi, sulla pista che ospiterà domani lafemminile di Sankt, in Austria.A causa dei lavori in corso sulla pista, necessari dopo la nevicata della notte, è, infatti, ladellafemminile in programma a St.: la gara di domani potrà comunque andare regolarmente in scena in quanto è sufficiente che la pista vengata almeno una volta.Nelladi ieri si era registrato il dominio di Federica, prima con il tempo di 1:27.09, davanti all’elvetica Lara Gut-Behrami,a 1?31, ed all’altra azzurra Sofia, terza a 1?47.