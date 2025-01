.com - Nek, video intervista Dalla strada al palco: «Io e Bianca siamo in sintonia, ci divertiamo a fare da tramite tra artisti e pubblico»

Leggi su .com

La nostraa Nek, al timone conGuaccero della quarta edizione dial, che passa in prima serata su Rai1 dopo aver raccontato sulla seconda rete glidiVi presentiamo la nostraa Nek, al timone conGuaccero della quarta edizione dial, in onda dal 10 gennaio in prima serata su Rai1 dopo i successi ottenuti sulla seconda rete raccontando glidi.Guarda anche la nostraGuaccero e ildel photocall e backstage.