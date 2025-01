Secoloditalia.it - Mattarella riceve Zelensky: “Pieno e inalterato sostegno. È anche per la sicurezza dell’Ue”

“Sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale: lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch’io le confermo la determinazione dell’Italia a manteneree costanteall’Ucraina contro l’aggressione della Federazione Russa”. Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergioha espresso accolto il presidente ucraino Volodymyr, in visita al Quirinale alla presenza del viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Il presidente ucraino ha dimostrato la gratitudine al Capo di stato italiano invitandolo a Kiev, rammentandol'”ottimo incontro” con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella serata precedente e ringraziando l’Italia per l’impegno nelall’Ucraina nell’intervista in diretta su Rainews, durante la quale ha espresso la propria gratitudineper l’accoglienza del nostro Paese ai bambini ucraini rimasti orfani a causa della guerra.