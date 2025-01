Movieplayer.it - M. Il figlio del secolo, intervista a Luca Marinelli: "L'arte è una forma di resistenza contro le dittature"

Leggi su Movieplayer.it

"L'sicuramente aiuta il genere umano, Mussolini invece ha portato l'umanità verso il baratro": l'attore e il regista Joe Wright ci raccontano la serie sul Duce, tra marionette e manipolazione della comunicazione. Su Sky e NOW. Lo diciamo subito: M. Ildelè un capolavoro. La serie scritta da Stefano Bises e Davide Serino a partire dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, che ha contribuito alla stesura della sceneggiatura, vi terrà incollati allo schermo, facendovi provare un misto di incredulità e terrore. Come è stato possibile consegnare un intero paese a una figura inquietante come Benito Mussolini? Joe Wright, regista di tutti gli 8 episodi, lo fa dire direttamente al Duce:, che ha il difficile compito di interpretarlo, si rivolge in camera, parlando allo spettatore e afferma: "Sono ancora tra voi".