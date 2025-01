Ilgiorno.it - Luino, trovato nei boschi il cadavere di Gilberto Bracelli. Era scomparso lo scorso settembre

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) – E’ ildiquellonella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 gennaio, intorno alle 11.40, in un’areava di. Il 56enne italo-svizzero eradallo17, quando era stato avvistato alla stazione della cittadina lacustre, dopo essersi allontano dall’ospedale dove era stato ricoverato il giorno precedente, quello della sua fuga da Novaggio, la municipalità del Canton Ticino, non lontana da, dove si era stabilito da una quindicina d’anni. Il, in avanzato stato di decomposizione, è stato notato da una donna tra le sterpaglie nei pressi di via San Pietro, nella parte alta di. Subito è scattato l’allarme e gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di dare un nome a quel corpo senza vita.