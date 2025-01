Lucca la professoressa salva l’alunna durante la ricreazione | Stava soffocando davanti ai compagni E non è il primo salvataggio

Leggi su Open.online

A Barga, in provincia di, ci sono stati duetaggi nel giro di pochi mesi. L’ultimo, racconta Il Tirreno, è avvenuto ieri, quando la docente di educazione fisica Maria Chiara Marchetti hato dal soffocamento un’alunna dell’alberghiero Pieroni, che aveva ingoiato una pasticca di proteine. Due mesi prima un’altra alunna del liceo linguistico Pascoli, Chantal Santi, avevato la vita a suo padre colpito da un infarto. Entrambe, sia la prof che, avevano seguito le tecniche di rianimazionele lezioni all’istituto della Valle del Serchio dall’associazione Mirco Ungaretti Odv, onlus fondata nel 2012 dalla madre e dal fratello di Mirco, scomparso a 33 anni per un arresto cardiaco mentre dormiva. E in entrambi i casi quelle manovre hannoto una vita. «Ho visto checercando con un colpo di tosse di espellere qualcosa – ha raccontato la prof Marchetti al quotidiano – .