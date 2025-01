Lanazione.it - L’ottavo centenario, il Cantico delle Creature è sublime poesia divina

Assisi, 10 gennaio 2025 – Sono passati otto secoli da quando San Francesco scrisse il “”. Chiamato anche “di Frate Sole”, composto nel 1225, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile della spiritualità francescana. “Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione”. Poi il rapporto fra uomini, il creato e la vita: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba”. E’ anche una pietra miliare per la lingua italiana, il più antico testo in volgare italiano di cui si conosca l’autore tramandato sino a noi, con il codice 338, conservato nella Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, che ne custodisce la più antica testimonianza.