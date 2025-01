Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Kreischberg 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli al comando dopo la prima run, ora gli uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:15 Questa la startlist della competizione maschile:Vebjoem Graaberg (NOR)Lukas Muellauer (AUT)Timothe Sivignon (FRA)Andri Ragettli (SUI)Elias Syrja (FIN)Matej Svancer (AUT)Leo Landroe (NOR)Luca Harrington (NZL)Tormod Frostad (NOR)Miro(ITA)INIZIA LA FINALE MASCHILE18:12 In controllo anche il primo salto della cinese, che piazza un solido double rightside 1080. Forse troppo controllato.Quinta posizione con 86.25 per l’orientale, e dunqueè alal termine dellatornata di trick.18:10 Bene anche Anni Karava. La finlandese esegue un perfetto e controllato leftside 1080. 89 netto per la scandinava, terza quando manca soltanto larun di Liu Mengting, la migliore delle qualificazioni.18:09 La svizzera Sarah Hoefflin piazza un gran double 1080 ricevendo 90.